Aracın Değeri Kadar Drift Cezası Yedi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde aracıyla 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı, ehliyeti 2 aylığına iptal edildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde aracıyla 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı, ehliyeti 2 aylığına iptal edildi.



Tavşanlı ilçesi Tunçbilek caddesi üzerinde, sürücü B.D. (21) kullandığı 43 FY 209 plakalı otomobille 'drift' yaparken mobese kamalarınca tespit edildi. Tavşanlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsü B.D.'nin ehliyetini 2 aylığına iptal ederken, aracı da 60 gün trafikten menetti. Ayrıca sürücüye 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.



- Tahya

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