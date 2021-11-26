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Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı

26.11.2021 09:17

Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı Sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu Esenler'de bir araçta yapılan aramada direksiyondan çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi Esenler'de polis ekipleri asayiş uygulamasında yapılan kontrollerde şahsın...

Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu

Esenler'de bir araçta yapılan aramada direksiyondan çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL - Esenler'de polis ekipleri asayiş uygulamasında yapılan kontrollerde şahsın üzerinde uyuşturucu madde buldu. Şahsın aracında yapılan aramada ise direksiyonda çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenler İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde 34 FAF 07 plakalı araç ile sürücüsü arandı. Sürücünün üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine, İzci Yedi Emin Otoparkına çekilen araçta ilk etapta herhangi bir bir suç unsuru bulunmadı. Direksiyonun sallandığını fark eden ekipler, aramayı derinleştirdi. Yapılan aramada çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta ayrıca 12 bin 150 lira, 200 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı
Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Esenler, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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