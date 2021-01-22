Aracın ezdiği yavru köpek telef oldu... O anlar kamerada - Son Dakika

Aracın ezdiği yavru köpek telef oldu... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde evinden köpekleriyle birlikte iş yerine giderken bir aracın ezdiği yavru köpek telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Büyükcami Mahallesi Hacıhafız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Balakçı köpekleriyle birlikte evinden iş yerine giderken karşı yönden gelen K.B'nin kullandığı 55 JU 001 plakalı otomobil sürücüsü Sait isimli yavru köpeğe çarptı. Aracından inen K.B. tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu. Hikmet Balakçı polisi arayarak olay yerinden ayrılan sürücüden şikayetçi oldu. Balakçı, ölen köpeğini alarak evinin bahçesinde kazdığı mezara defnetti. Ölen yavru köpeğin annesi Eva ise evin bahçesinde kazılan mezarının başından üzün süre ayrılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek sürücüden şikayetçi olan Hikmet Balakçı, "Hava güzel diye köpeklerim ve yavrularıyla birlikte evimden iş yerime giderken karşıdan çok süratli bir araç geliyordu. Araca el ettim yavaşlaması için yavaşlamadı. Tam gaz gelerek yanımda gelen yavruyu araç altına aldı. Durdu sonra geri gitti hayvan hayvanın kafasından ezdi. İlk durduğunda geri gitmeseydi ölmeyecekti. Sonra aracına binerek çekti gitti. Bu candır. Ben iki üç aydır ben yemeden onları yediriyorum. Hayvana değer vermeyen cenneti göremez. Polisi aradım geldiler resmini çektim, şikayetçi oldum. İlk dursaydı kurtulabiliyordu. Duyarsız davranışından ve aracıyla geri gelmesiyle arka teker kafasını ezdi, kaybettik. Şu an defnettik çok üzgünüm" dedi.