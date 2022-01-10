Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından eyleminden vazgeçirilen kadının, gazı açtığı ve aracın içinin hava almaması için havalandırma sistemini koli bandı ile kapattığı görüldü.

Edilen bilgiye göre, olay, Konyaaltı Beach Park içindeki polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobille otoparka geldi. Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı. Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E'nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu. Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya parketti ve daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA