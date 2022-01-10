Üye Girişi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi

10.01.2022 23:05
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen kadın, otomobilinin içine koyduğu 6 piknik tüpü ile intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından eyleminden vazgeçirilen kadının, gazı açtığı ve aracın içinin hava almaması için havalandırma sistemini koli bandı ile kapattığı görüldü.

Edilen bilgiye göre, olay, Konyaaltı Beach Park içindeki polis noktasının karşısındaki otoparkta meydana geldi. Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen 38 yaşındaki Ö.E içinde 6 adet piknik tüpü bulunan 42 FKF 78 plakalı otomobille otoparka geldi. Otoparkın ortasında kalan aracı gören vatandaşlar şüphelendi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis, aracın direksiyonunda bulunan kadınla diyalog kurmaya çalıştı. Araçta gazları açık şekilde 6 piknik tüpü olduğunu farkeden polis geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Ö.E'nin otomobilin klima havalandırma istemlerini de bantla kapattığı görüldü. Bayan polis memurlarının da araya girmesiyle Ö.E, eyleminden vazgeçirildi ve yakındaki polis noktasına götürüldü.Tüpler ise araçtan alınarak gazı kapatıldı. Sandalyeye oturan kadının bir hayli bitkin olduğu ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmediği görüldü. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Ö.E, tedaviyi kabul etti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde inceleme yapan polis, dışarı çıkarılan tüpleri yeniden araca koydu. Araçta birde mektup olduğu görüldü. Polis aracı güvenli noktaya parketti ve daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi

YORUMLAR
500

İntihar, Antalya, piknik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika


Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı         
23:24
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
22:25 Kadıköy'deki tepki bitmiyor: Koskoca Fener'i ne hale getirdin
22:15 Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'den itiraf: Sözlümdü
22:12 Ali Koç'tan istifa çağrılarına şaşırtan cevap
21:53 HDP'li Semra Güzel itiraf etti: Sözlümdü, çözüm süreci zamanında görüştüm!
21:52 Haber bültenini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu sundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 23:29:38. #1.13#
SON DAKİKA: Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement