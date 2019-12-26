Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

6 saat önce

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama, System.String[]

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli hoparlör içinde 1 kilo 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 223,69 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutulanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
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