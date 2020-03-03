Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı - Son Dakika

Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Aracın iç yan döşemesinde 37 kilo 780 gram eroin çıktı, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 04 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 74 paket halinde toplam 37 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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