Aracın İçerisinde Sevgilisini Vurup İntihar Etti
1 saat önce
Esenyurt'ta bir sitenin açık otoparkında araç içerisinde sevgilisini vuran şahıs, daha sonra intihar etti.
Esenyurt
'ta bir sitenin açık otoparkında araç içerisinde sevgilisini vuran şahıs, daha sonra intihar etti.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet
Bulvarı üzerindeki bir sitenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S. ve sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. gece birlikte bir eğlence mekanına gitti. İki sevgili sabahın erken saatlerine kadar eğlendikten sonra 34 RK 4555 plakalı araçla Esenyurt'ta bulunan siteye geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar, araç içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. A.A., belindeki silahıyla araç içerisinde sevgilisi Ö.S.'yi vurduktan sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri açık otopark çevresinde çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme Bürosuna bağlı ekipler araç içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Şahısların ölüm haberini alan aile yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan aile yakınları güçlükle sakinleştirildi. A.A. ve Ö.S.'nin cenazeleri ambulansla Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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