Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

17.05.2022 21:58

Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde geceden ateş yakarak közünü arabanın içine alıp uyuyan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Çatalçam Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat işçisi S.D.ve S.A.akşam saatlerinde üşüdükleri için ateş yakıp ısındılar. Daha sonra ateşin közünü hafif ticari araç içerisine alarak uyuyan 3 kişi, sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen inşaat işçileri Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden S.A.'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi Erzincan'da aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi İnşaat sektöründe yaygınlaşan 'perlit' yurt dışında da talep görüyor İnşaat sektöründe yaygınlaşan 'perlit' yurt dışında da talep görüyor
Kaynak: İHA

Erzincan, Refahiye, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın içinde közle ısınmaya çalışan 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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