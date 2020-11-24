Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
24.11.2020 13:56
Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı İzmir Kemalpaşa'da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Aracın içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
İZMİR - İzmir Kemalpaşa'da bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imal ve veya ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 5 bin 650 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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