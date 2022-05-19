Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi - Son Dakika
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Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi

19.05.2022 00:31
Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi

Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi Yoldan çıkan otomobil böğürtlen dallarına takıldı: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Karaöz Kavşağı yakınlarında yoldan çıkan otomobilin yağmursuyu tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 2...

Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi

Yoldan çıkan otomobil böğürtlen dallarına takıldı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Karaöz Kavşağı yakınlarında yoldan çıkan otomobilin yağmursuyu tahliye kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Böğürtlen ağaçlarına takılarak durabilen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde bulunan kadın kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü, araçta sıkışan kadının araçta çıkarılmasını yol kenarında bir araca dayanıp sigara yakarak izledi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Y.'nin kullandığı 45 AHL 875 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobilin, Karaöz-Aksaz kavşağına 100 metre mesafede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına uçması sonucunda meydana geldi.

Sulama kanalına uçan ve Böğürtlen ağaçlarına takılarak durabilen otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İbrahim Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Araçta sıkışan Nazlıcan Ö., ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerde çıkarıldı. Nazlıcan Ö., sıkıştığı yerden çıkarılırken çektiği acı nedeniyle feryat etti.

Kazada yaralanan İbrahim Y. ve Nazlıcan Ö., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi
Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi
Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi
Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Otomobil, Antalya, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara içerek izledi - Son Dakika
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