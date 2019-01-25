Aracın İçini Kontrol Etmek İsterken Sel Sularına Kapıldı
55 dakika önce
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesinde hortum nedeniyle içerisinde Ayla Acar ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu aracın dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemer
ilçesi Kuzdere Mahallesinde hortum nedeniyle içerisinde Ayla Acar ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu aracın dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya
'nın Kemer, Kumluca
ve Finike
ilçelerinde hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan hortum, Kemer'in Kuzdere Mahallesinde de bir aracın içerisindeki iki kişiyle dereye sürüklenmesine yol açmıştı.
Araçtakilerden Ayla Acar kurtulurken, 20 yaşındaki kızı Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, genç kız ve annesinin bulunduğu otomobilin dereye sürüklendikten sonra yakınlardaki vatandaşların olay yerinde genç kızı aramaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vatandaşların olay yerine gelmesiyle başlayan görüntülerde, araç içerisinde ve çevresinde genç kızı aramaları görülüyor.
Aracın içini kontrol etmek için aracın kapısını açan bir vatandaşın, araçla beraber sel sularına kapılarak derenin ortasına kadar sürüklenmesi ve bu sırada kenarda bulunanların yaşadığı paniğin de yer aldığı görüntüler, derenin ortasında kalan vatandaşı kurtarmak için çevredekiler halat arayışlarının duyulmasıyla sona eriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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