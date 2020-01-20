Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika
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Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

6 saat önce

Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildiArtvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.,

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ARTVİN,(DHA)

Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
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