Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika

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Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
6 saat önce
Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildiArtvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi
Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.
Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.,
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ARTVİN,(DHA)
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