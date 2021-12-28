Aracın kapısını açan 3 yaşındaki çocuk, arabanın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Seçğin çocuklarını arabaya bindirerek eve doğru ilerledi.

BABA, FARK ETMEDEN ÇOCUĞUNU EZDİ

Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi.

ÇOCUK HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.