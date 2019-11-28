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Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı
6 saat önce
SİİRT'te, polis tarafından durdululan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:45 Kaynak: DHA
SİİRT'te, polis tarafından durdululan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında ismi açıklanmayan sürücünün şüpheli tavırları üzerine plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın iç kaporta bölümü ile yedek lastiğinde gümrük kaçağı toplam 680 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü ile yanında bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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