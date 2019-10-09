Son Dakika Haberleri: Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı
Son Dakika Genel Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

6 dakika önce

Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi vatandaş sahiplendiTEKİRDAĞ - Çorlu'da park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kediyi kendi imkanları çıkarmayı başaramayınca itfaiyeden...

Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi vatandaş sahiplendi

TEKİRDAĞ - Çorlu'da park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kediyi kendi imkanları çıkarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtardığı yavru kediyi bir vatandaş sahiplendi.

Edinilen bilgilere göre Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde park halinde bulunan 57 DK 639 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kediye erişmeyi başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dakikalarca otomobilin çevresinde kediyi dışarı çıkarmak için uğraş verdi. Kedinin nerede olduğunu tespit etmeye çalışan itfaiye ekipleri, yerlerin çamur olmasına rağmen otomobilin altına yatarak kediyi bulmaya çalıştı. Otomobilin plakasından sürücüsünü tespit eden ekipler, sahibini de aracın başına çağırdı.

Kurtarma çalışması bir saat sürdü

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kedi otomobilin kaportasından, saklandığı yerden çıkarak hemen yan taraftaki apartmana sığındı. Yavru olduğu belirlenen kedi itfaiye ekipleri tarafından apartman içerisinden alınarak vatandaşlara teslim edildi. Yoldan geçen bir vatandaş da kurtarılan yavru kediyi itfaiye ekiplerinden alarak sahiplendi.

İtfaiye görevlilerinin bilgi vermesi ile olay yerine gelen otomobilin sahibi Ahmet Sarı da kedinin kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir şey olsaydı üzülürdük, kurtarılmasına sevindik" dedi.

İtfaiye ekipleri de uzun uğraşlar sonucu kurtardıkları kediyi vatandaşa teslim etmesinin ardından tutanak düzenleyerek olay yerinden ayrıldı.

Aracın kaportasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı

İtfaiye, Çorlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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