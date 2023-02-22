Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi

22.02.2023 10:14
Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi

İzmir Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi.

İzmir Menderes'te bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı. M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti. Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Aracını silah olarak kullandı"

Telefonla ulaşılan ve durumu anlatan Y.H. (26), "Ablam, eniştemin kendisini aldatması üzerine boşanma davası açtı. Eniştem Ş.Ç. ilişkisi sürmesine rağmen boşanmayı reddetti. Olay günü babamla arabaya binerken Ş.Ç. aracıyla yolumuzu kesti. Arabadan indiğimde ise aracı üzerime doğru sürdü. Arabanın altında kalmamak için kaputa tutundum. Yaklaşık 2 kilometre bu şekilde gittik. Araçtan düşmem için sağ-sol yaptı, oldukça hızlı sürüyordu. Bir ara ayağım yere sürttü. Babam kendi aracıyla bizi takip edip onu durdurmaya çalıştı, yanımızdan geçen arabalar da kornaya bastı. En son arabayı sağa doğru kırdığında araçtan yuvarlandım. Kafamda şişlik, hareket kabiliyetimde sorun var. Vücudumda batmalar yaşıyorum. Olay sonrası karakolda şikayetçi oldum ama ne yazık ki bu kadın hala serbest. Henüz bir şey yapılmadı. Benden sonda ablamın evinin oraya gidip o sırada aşağıda olan ablamın da üzerine araba sürmüş. Yere yuvarlanan ablam ve yanındaki arkadaşı da yaralandı. Yani arabasını silah olarak kullanan bu kadın 3 kişiyi darbetti. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"Kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Mehmet Harun Elçi, "Görüntülere yansıyan olayda; araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru kilometrelerce sürüklemesi, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde kasten yaralama yahut muhtemel kastla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi 2. fıkrasında, muhtemel kast hükümleri düzenlenmiş durumdadır. Muhtemel kast, Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi 'Olursa olsun' düşüncesi ile ifa etmesi anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, ortalama bir insanın süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde aracın kaputunda bulunan kişinin düşerek zarar göreceğini, hatta vefat neticesi olabileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken mümkündür" bilgisini verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yasak aşk yaşadığı adamın ailesine dehşeti yaşattı! Aracıyla ezmeye çalıştı yetmedi metrelerce sürükledi Yasak aşk yaşadığı adamın ailesine dehşeti yaşattı! Aracıyla ezmeye çalıştı yetmedi metrelerce sürükledi Sobayı yakmak isterken kendisini yaktı, hastanelik oldu Sobayı yakmak isterken kendisini yaktı, hastanelik oldu

Tragger, 9 Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:23 Türkiye'nin içinden geçtiği kara günlerde Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı
13:17 Kılıçdaroğlu, "Akşener'le ilgili elimde belgeler var" diyen Yaşar Okuyan'la görüştü! İYİ Parti'den sert tepki geldi
13:16 Bakan Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
12:40 Manchester United efsanesi Neville, hedef tahtasına oturan Weghorst'a sahip çıktı: İyi iş çıkartıyor
11:04 Depremde en büyük yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü'nde oldu
12:28 Galatasaray ihtarname iddialarını yalanladı: Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağı yok
10:38 Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
11:54 Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini aştı! Geriye bu acı manzara kaldı
10:48 Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
11:51 CHP'li Tanal'dan fotoğraflı paylaşım: AK Partili yönetici evinin bahçesine AFAD çadırı kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 13:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aracın kaputunda kilometrelerce sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement