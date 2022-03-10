Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası elektrik direğine çarparak durabildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek tali yol kenarındaki direğe çarptı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü kazayı hatırlamazken, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Eyyup Demir'in kullandığı 07 KF 852 plakalı kamyonetin, Hatipler Yenimahalle kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp tali yol kenarında bulunan demir direğe çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan ve yol kenarında bulunan ağaçların üzerine oturtulan araç sürücüsü Eyyup Demir, kaza yaptığını hatırlamadı. Demir'in epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Eyyup Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin yolun sağındaki refüje çarparak fırlayıp refüjden tali yola geçtiği ve hızla demir direğe çarptığı görüldü. Yolun kaza sırasında boş olması olabilecek bir facianın yaşanmasını önledi. - ANTALYA