Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı - Son Dakika
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Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı

10.03.2022 20:39

Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü kaza yaptığını hatırlamadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü...

Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı

Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü kaza yaptığını hatırlamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek tali yol kenarındaki direğe çarptı. Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkarılan araç sürücüsü kaza yaptığını hatırlamazken, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Eyyup Demir'in kullandığı 07 KF 852 plakalı kamyonetin, Hatipler Yenimahalle kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp tali yol kenarında bulunan demir direğe çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan ve yol kenarında bulunan ağaçların üzerine oturtulan araç sürücüsü Eyyup Demir, kaza yaptığını hatırlamadı. Demir'in epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Eyyup Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Kaza anı yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin yolun sağındaki refüje çarparak fırlayıp refüjden tali yola geçtiği ve hızla demir direğe çarptığı görüldü. Yolun kaza sırasında boş olması olabilecek bir facianın yaşanmasını önledi.

Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı
Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı
Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı

YORUMLAR
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Epilepsi, Manavgat, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın kontrolünü kaybeden epilepsi hastası sürücü elektrik direğine böyle çarptı - Son Dakika


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