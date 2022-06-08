Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi

08.06.2022 11:53

Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Irak plakalı bir otomobilin lastiğine ve farklı bölgelerine zulalanan 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Irak plakalı bir otomobilin lastiğine ve farklı bölgelerine zulalanan 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Lastiği sökülerek gizlenen uyuşturucu maddeyle bağlantılı Irak asıllı Türk vatandaşı Hozan Ariskan tutuklandı.

Operasyon, 21 Mayıs akşamı Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde gerçekleştirildi. Park halindeki Irak plakalı bir aracın çalınmak istendiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çok farklı bir durumla karşılaştı. Sokağa giren emniyet ekipleri, yabancı plakalı aracın arka teker kısmında şüpheli bir şahsın olduğunu fark etti. Şüpheli, polisi görünce kaçmaya kalkıştı. Zanlı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada sol arka tekerinin söküldüğü ve yerde bir çanta olduğu fark edildi. İncelemede tekerlek sökülerek aracın arka kısmına zulalanan toplam 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Hozan Aariskan adlı Irak asıllı Türk vatandaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Yakalanan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, uyuşturucunun İstanbul'da teslim edileceği diğer kişiler araştırılıyor.

Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi
Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi
Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi
Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi
Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi
Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı plakalı araçta 121 kilonun üzerinde eroin ele geçirildi - Son Dakika

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