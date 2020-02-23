Aracın lastiğinden esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracın lastiğinden esrar çıktı - Son Dakika

Aracın lastiğinden esrar çıktı

6 saat önce

Batman'da bir araçta yapılan aramada, lastiğin içine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Aracın lastiğinden esrar çıktı, System.String[]

Batman'da bir araçta yapılan aramada, lastiğin içine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada araç lastiğine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı 1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracın lastiğinden esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]