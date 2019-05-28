Aracın motor bölümünde sıkışan kediler kurtarıldı
1 saat önce
Bandırma ilçesinde, bir aracın motor bölümüne girerek mahsur kalan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bandırma
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:03 Kaynak: AA
ilçesinde, bir aracın motor bölümüne girerek mahsur kalan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haydarçavuş Mahallesi İnönü Caddesi'nde park halindeki bir araçtan kedi seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar durumu Bandırma İtfaiye
Grup Amirliğine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir uğraşın ardından kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Su verilen kediler daha sonra çevreye bırakıldı.
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