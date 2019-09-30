Son Dakika Haberleri: Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti
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Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti

33 dakika önce

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetiştiVAN - Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti

VAN - Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ismini öğrenilemeyen sürücü, Van'dan Erciş istikametine seyir halinde iken açandan farklı seslerin geldiğini duyması üzerine aracını yolun kenarına çekti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan sürücü, bir petrol istasyonuna giderek sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti

İtfaiye, Erciş, Van, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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