Aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
21 dakika önce
Kayseri'de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
'de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Develi
ilçesine bağlı Reşadiye
mahallesinde, vatandaşlar tarafından bir aracın motor kısmına kedi girdiği ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında küçük kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. - KAYSERİ
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