Son Dakika Haberleri: Aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
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Aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

21 dakika önce

Kayseri'de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

Aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı, System.String[]
Kayseri'de aracın motor kısmına giren bir kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı.

Develi ilçesine bağlı Reşadiye mahallesinde, vatandaşlar tarafından bir aracın motor kısmına kedi girdiği ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrasında küçük kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Develi, Kayseri, İtfaiye
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