Aracın motor kısmında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'da park halindeki aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiinde dün gece saatlerinde aracının motor kısmından gelen kedi sesini duyan şahıs, durumu Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu.

Aracın motor ile şase kısmı arasına giren kedi yavrusunu kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu geç saatlere kadar devam etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yavru kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarma operasyonu cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların görüntüde, "Belediyenin kahraman memurları. Gecenin bu saatinde araba içinde sıkışan kedi yavrusunu kurtarmaya çalışan kahraman itfaiye ekipleri" dediği görüldü. - KASTAMONU