Aracın Motor Kısmında Sıkışan Yaramaz Köpek Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı
2 saat önce
Aracın motor kısmında sıkışan yaramaz köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı -Arabasına sıkışan köpeği sahiplendiDÜZCE - Düzce'nin Fevziçakmak Mahallesinde yavru köpek soğuk hava nedeniyle sıcak bulduğu aracın motor kısmını girince orada sıkıştı.
Aracın motor kısmında sıkışan yaramaz köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
-Arabasına sıkışan köpeği sahiplendi
DÜZCE - Düzce
'nin Fevziçakmak Mahallesinde yavru köpek soğuk hava nedeniyle sıcak bulduğu aracın motor kısmını girince orada sıkıştı. Yavru köpek araç çekici yardımı ile sanayiye getirilerek kurtarıldı. Araç
sahibi köpeği sahiplendi.
Kış havaları hayvanları da etkiliyor. Düzce'nin Fevziçakmak Mahallesinde İl Özel idaresinde görevli Metin Çalışkan
evden sabah geldiği aracından daha sonra köpek sesi duydu. Soğuk hava nedeniyle ısınan motor bölümüne giren köpeği sıkıştığını görünce Düzce Belediye İtfaiye
ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipleri araca zarar vermeden çıkaramayınca otomobil çekici ile sanayiyi götürüldü. Sanayide ustalar aracın alt kısmında bulunan davlumbaz çıkartılarak yavru köpek sıkıştı yerden çıkarıldı.
Araç sahibi Metin Çalışkan aracın motor kısmına sıkışan köpeği sahipleneceğini belirterek "Sabah
çok soğuktu. İş yerine gidene kadar araba ısındı. Bizden sonra işe gelen arkadaşlar motor kısmından köpek sesi geldiğini duydular. Daha sonra inip baktığımda köpek olduğunu gördüm ve itfaiyeyi aradım. Arkadaşlar geldiler ama yeteri kadar takım olmadığı için arabaya zarar verilebilir düşüncesiyle arabamı çekiciye koyarak sanayiye aldım geldim. Şimdi bu bize Allah'ın misafiri oldu. Şimdi bizde bu köpeğin bakımını üstleneceğiz. Bir köpeğimiz oldu" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:44 Kaynak: İHA
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