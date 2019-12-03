Son Dakika Haberleri: Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı
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Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde park halinde hafif ticari aracına binen Levent Ak, duyduğu ses üzerine araçtan indi.

Aracın motoruna sıkışan kediyi fark eden Ak, hayvanı kendi çabasıyla çıkartamayınca Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İtfaiye, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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