Aracın motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Silopi ilçesinde hafif ticari aracın motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede yaşayan Ramazan Özger, İtfaiye Müdürlüğüne aracının motorundan ses geldiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye personeli Abdurrahman Tuncay ve Azad Tümas'ın çabaları sonucu aracın motor kısmına girdiği belirlenen kedi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İtfaiye Müdürlüğüne götürülen ve kontrolü yapılan yavru kedi, yiyecek verildikten sonra bahçeye bırakıldı.

Özger, sabah aracını çalıştıracağı esnada motordan ses geldiğini ifade ederek "Kontağı kapatarak hemen itfaiyeye ihbarda bulundum. Ekipler kediyi sağ bir şekilde motordan çıkardı. Herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekir. Hayvanlar da can taşıyor." dedi.

İtfaiye personeli Tümas da kış mevsiminden dolayı hayvanların ısınmak için araçların motoruna sığındıklarını bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları, araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.