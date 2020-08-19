Aracın motoruna uyuşturucu gizlemişler - Son Dakika

Aracın motoruna uyuşturucu gizlemişler

Aracın motoruna uyuşturucu gizlemişler Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın motorunun içinden uyuşturucu çıktı.

Aracın motoruna uyuşturucu gizlemişler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın motorunun içinden uyuşturucu çıktı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Arven ile yapılan aramada, aracın motor kısmında hava filtresinin içine gizlenmiş vaziyette 'uc' diye tabir edilen daralı ağırlığı 186 Gr gelen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.A ve F.B gözaltına alındı

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:04

Kaynak: İHA

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