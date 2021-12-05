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Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu - Son Dakika

Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

05.12.2021 16:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı koparak 60 metre ileriye savruldu. Sürücünün yaralandığı korkunç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Limonlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mersin Antalya istikametinde ilerleyen M.K. yönetimindeki 80 ACR 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmayla birlikte aracın ön kısmı lastiklerle birlikte yaklaşık 60 metre ileriye savruldu.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı 60 metre ileride bulundu

TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın ve ön kısmının refüjden kaldırılması için çekici çağrıldı. Çekiciye önce 60 metre ilerideki aracın ön kısmı yüklendi, ardından da otomobil yüklendi. Kaza sebebiyle karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayı fark eden vatandaşlar otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla ön kısmının koptuğunu belirtti.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı 60 metre ileride bulundu

KAZA BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA

İlginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıyor, ardından da toz bulutu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu
Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Otomobil, Antalya, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu - Son Dakika
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