Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı - Son Dakika

Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı

09.12.2020 11:07

Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi Gaziantep'te, bir vatandaş tarafından tel örgüye takılı halde bulunan yaralı kukumav kuşu, tedavi için veterinere götürülürken korkup kaçmaya çalışınca aracın göğüs...

Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı

Kuş tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir vatandaş tarafından tel örgüye takılı halde bulunan yaralı kukumav kuşu, tedavi için veterinere götürülürken korkup kaçmaya çalışınca aracın göğüs kısmına sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan kuş, yetkili serviste yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Gaziantep Erikçe Ormanları'nda yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş, Erikçe Ormanları'ndaki evinin bahçesindeki tel örgüye kanadı takılmış bir tür baykuş olan kukumav kuşu gördü. Yaralı kuşu bulunduğu yerden kurtaran vatandaş, durumu hobi olarak kuş fotoğrafçılığı yapan arkadaşı Ertan Tiryaki'ye bildirdi. Arkadaşının durumu anlatması üzerine olay yerine giden Ertan Tiryaki, yaralı kuşu aracına alarak tedavi için veterinere götürmek istedi. Aracıyla hareket etmeye başlayan Tiryaki, kısa bir süreliğine aracından indi, aracına tekrar bindiğinde ise kuşun olmadığını fark etti. Aracın göğüs kısmından seslerin gelmesi üzerine kuşun sıkıştığını fark eden Tiryaki, tüm çabasına rağmen kuşu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri ile birlikte aracın yetkili servisine giden Tiryaki, yaralı kukumav kuşunu bulunduğu yerden çıkararak emin ellere teslim etti.

Küçük baykuş olarak bilinen Kukumav Kuşu

Kuşu arkadaşının bulduğunu açıklayan ve teslim aldıktan sonra aracın göğüs kısmına sıkıştığını vurgulayan Ertan Tiryaki, "Kuşu arkadaşım evinin bahçesindeki tel örgüye takılı olarak buluyor. Sonra bana bilgi verdi. Ben de gidip kuşu aldım ve aracımla Doğa Korumaya teslim etmek isterken kuş korkup kaçmak isterken aracın göğüs kısmına sıkıştı. Biz de bir türlü kuşu bulunduğu yerden çıkaramadık. Sonrasında da servise geldik ve onlar da hiçbir ücret almadan kısa bir çalışmayla kuşu bulunduğu yerden çıkardı ve biz de doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Kuşun kanadında bir yara var, o nedenle uçamıyor. Şimdi doğa koruma ekipleri de küçük baykuş olarak bu kukumav kuşunu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki veterinerlere teslim edecek. Orada tedavisi yapılıp doğaya salınacak" dedi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kuşu teslim alan Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri ise gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından kukumav kuşunun doğaya salınacağını vurguladı.

Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı
Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı
Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı
Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracın ön konsoluna sıkışan yaralı kukumav kuşu serviste çıkarıldı - Son Dakika


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