Son Dakika Haberleri: Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk
Son Dakika Güncel Haber

Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Olay akşam saatlerinde D-100 Karayolu Ereğli ilçesi Göktepe mevkiinde meydana geldi. Işıklı kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen, kimliği öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 67 TP 527 plakalı hafif ticari aracın ön konsolunun üzerinde yatan çocuğu gören diğer sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Çocuk, yeşil ışığın yanması ile hareket eden aracın ön konsolunun üzerinde yatmaya devam etti. Seyir halindeki araç bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi

D-100 Karayolu, Göktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık
Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:48:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]