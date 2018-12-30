Aracın Ön Sileceklerinden Adeta Uyuşturucu Fışkırdı
59 dakika önce
Aracın ön sileceklerinden adeta uyuşturucu fışkırdı Kayseri polisinin arama yaptığı bir aracın silecek kısmından ve yedek lastiğinden toplam 46 kilo 303 gram esrar ele geçirildi.
Aracın ön sileceklerinden adeta uyuşturucu fışkırdı Kayseri
polisinin arama yaptığı bir aracın silecek kısmından ve yedek lastiğinden toplam 46 kilo 303 gram esrar ele geçirildi.
KAYSERİ - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan bir aracın silecek kısmından ve yedek lastiğinden toplam 46 kilo 303 gram esrar maddesi ile 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakleden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yapıldı.
Yapılan aramalarda aracın arka tampon, ön silecek kısımlarında ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 303 gram sıkıştırılmış takoz olarak tabir edilen esrar maddesi ile 46 parçaya bölünmüş 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi.
Araçta bulunan 46 yaşındaki A.H. ile 18 yaşındaki R.D. gözaltına alınırken, zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:20 Kaynak: İHA
Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı