Son Dakika Haberleri: Aracın Ön Sileceklerinden Uyuşturucu Fışkırdı

Aracın Ön Sileceklerinden Uyuşturucu Fışkırdı

13 dakika önce

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda bir aracın silecek kısmında ve yedek lastiğinde toplam 46 kilo 303 gram esrar maddesi ile 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi.

Aracın Ön Sileceklerinden Uyuşturucu Fışkırdı, System.String[]
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda bir aracın silecek kısmında ve yedek lastiğinde toplam 46 kilo 303 gram esrar maddesi ile 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Kayseri karayolunda operasyon yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu nakleden şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın arka tampon, ön silecek kısımlarında ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 303 gram sıkıştırılmış takoz olarak tabir edilen esrar maddesi ile 46 parçaya bölünmüş 43 bin 900 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.H. (46) ve R.D. (18) gözaltına alınırken, zanlılar hakkında "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:23 Kaynak: İHA

Narkotik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
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