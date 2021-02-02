Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi - Son Dakika

Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi
02.02.2021 18:23
Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi Bartın'da seyir halinde olan bir aracın önüne sürü halinde çıkan domuzlara ait görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
Aracın önüne çıkan domuzları böyle görüntüledi
BARTIN - Bartın'da seyir halinde olan bir aracın önüne sürü halinde çıkan domuzlara ait görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.
Merkeze bağlı Kocareis köyünde gece saatlerinde seyir halinde olan aracın önüne domuz sürüsü çıktı. Aracın önünde bir süre koşan domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Araç sürücüsü tarafından o anlar cep telefonu ile kaydedilirken domuz sürüsünde 12 adet domuz olduğu anlaşıldı.
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