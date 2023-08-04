Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler - Son Dakika
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Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

04.08.2023 23:05

Ankara'nın Sincan ilçesinde ailesi yanında olan baba ve oğul, aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehditler savurdu. Olay, Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. Volkswagen marka araç, trafikte seyir halinde olan bir başka aracı taciz etti. Ardından aracın önünü kesen baba, döner bıçağı ile vatandaşın üzerine yürüdü. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ailesi yanında olan baba ve oğul aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehditler savurdu.

Edinilen bilgilere göre olay saat 18: 09'da Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. 37 BF 645 plakalı Volkswagen marka araç trafikte seyir halinde olan bir başka aracı sinyal vermedin diyerek el hareketleri ve küfürler ile taciz etti. 200 metre sonra ise aracın önünü keserek durduran Volkswagen marka araç sahibi otomobilinden aldığı döner bıçağı ile vatandaşın üzerine yürüdü. Baba ve oğul yanında aileleri olmasına rağmen diğer araç sürücüsünü tehdit ederken o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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