Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler - Son Dakika

Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler

Tutuklanan hırsızlık şüphelisinin yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde park halindeki 2 aracın ses sistemlerini çalan şüpheli emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Zanlının mahkeme önünde bekleyen akrabaları olayı görüntüleyen muhabire sözlü saldırıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde meydana geldi. Yayla mahallesi 2562 ve 2506 sokaklarda 2 ayrı otomobilin ses sisteminin çalınması üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Büro görevlileri, çalınan ses sistemlerinin hurda ve kağıt toplayan beyaz bir kamyonete konularak götürüldüğünü belirledi. Güvenlik kamerası ve mobeselerden aracın plakasını tespit eden ekipler, plaka takip sisteminden kamyonetin Antalya istikametinden Manavgat'a giriş yapması üzerine aracı takibe aldı. Kağıt toplama bahanesiyle Manavgat'a yeniden giriş yaptığı belirlenen araç asayiş ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği kameralarda görülen Onur C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Onur C.'nin Kasaplar Mahallesi 8527 sokakta bir aracın camını kırmak ve bagajını açmak suretiyle zarar verdiği de ortaya çıktı.

Sorgu sırasında suçlamaları kabul etmeyen Onur C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken Onur C.'nin Manavgat Adliyesine getirilmesi sırasında şüphelinin yakını olduğu bildirilen erkek ve kadınlar, görüntü alan muhabire sözlü saltırıda saldırıda bulundu.