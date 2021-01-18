Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler - Son Dakika

Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler

18.01.2021 12:41

Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler Tutuklanan hırsızlık şüphelisinin yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde park halindeki 2 aracın ses sistemlerini çalan şüpheli emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler

Tutuklanan hırsızlık şüphelisinin yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde park halindeki 2 aracın ses sistemlerini çalan şüpheli emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Zanlının mahkeme önünde bekleyen akrabaları olayı görüntüleyen muhabire sözlü saldırıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde meydana geldi. Yayla mahallesi 2562 ve 2506 sokaklarda 2 ayrı otomobilin ses sisteminin çalınması üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Büro görevlileri, çalınan ses sistemlerinin hurda ve kağıt toplayan beyaz bir kamyonete konularak götürüldüğünü belirledi. Güvenlik kamerası ve mobeselerden aracın plakasını tespit eden ekipler, plaka takip sisteminden kamyonetin Antalya istikametinden Manavgat'a giriş yapması üzerine aracı takibe aldı. Kağıt toplama bahanesiyle Manavgat'a yeniden giriş yaptığı belirlenen araç asayiş ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği kameralarda görülen Onur C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Onur C.'nin Kasaplar Mahallesi 8527 sokakta bir aracın camını kırmak ve bagajını açmak suretiyle zarar verdiği de ortaya çıktı.

Sorgu sırasında suçlamaları kabul etmeyen Onur C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken Onur C.'nin Manavgat Adliyesine getirilmesi sırasında şüphelinin yakını olduğu bildirilen erkek ve kadınlar, görüntü alan muhabire sözlü saltırıda saldırıda bulundu.

Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler
Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler
Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler
Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler

Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek 7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunan Kazak kızın son paylaşımı: Kuş olmak istiyorum Fransız Bakan'dan tepki çeken sözler: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti         
12:19
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor         
11:31
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp         
10:15
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor! Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor! Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor         
09:59
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep         
09:35
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 12:51:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracın ses sistemini söküp kamyonete yükleyip götürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei