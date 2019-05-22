Son Dakika Haberleri: Aracın Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aracın Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

6 saat önce

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş 2 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aracın Silecek Su Deposunda Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir aracın silecek suyu deposuna gizlenmiş 2 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Hakkari'den aldıkları uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 2 alçı ustası da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı öncesinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük bir operasyona imza attı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilere karşı yaptıkları çalışmalar kapsamında Hakkari'den yola çıkan bir otomobili takibe aldı. Alçı ustası oldukları öğrenilen A.Ç. (30) idaresindeki otomobil, Kastamonu ili Tosya ilçesinde narkotik ekiplerince durduruldu. Araçta narkotik ekipleri ile narkotik detektör köpeği İCE'nin yaptığı aramada silecek deposu içine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.Ç ve araçta bulunan alçı ustası A.T (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Narkotik, Kastamonu, 3. Sayfa
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