Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı
İZMİT'te, temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanındaki gizli bölmede 4 milyon lira değerinde, yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.
İZMİT'te, temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanındaki gizli bölmede 4 milyon lira değerinde, yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda takibe aldığı panelvanı durdurdu. Araç, arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü'nün garajına çekildi. Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirildi. Narkotik köpeği 'Alfa' arama sırasında aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:22 Kaynak: DHA
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