'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular - Son Dakika

'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular

12 dakika önce

ANTALYA'da Hüsamettin Önal ile Metin Keskin adlı ortaklar, ikinci el otomobil firmasının sahibi T.E. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular, System.String[]

ANTALYA'da Hüsamettin Önal ile Metin Keskin adlı ortaklar, ikinci el otomobil firmasının sahibi T.E. tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Önal, dolandırıcılığın 'Aracın üzerinde rehin var. Kaldırmamız gerekiyor' denildikten sonra gerçekleştiğini söyledi.

İddiaya göre, dolandırıcılık olayı 7 Şubat'ta Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde, ikinci el otomobil satılan galericide meydana geldi. Alanya'da oturan Hüsamettin Önal, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, iş ortağıyla birlikte dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polise verdiği ifadesinde, Metin Keskin ile iş ortaklığı yaptığını belirten Hüsamettin Önal, "5 Şubat'ta Metin Keskin ile ortak araç almaya karar verdik. Kredi çekeceğimiz için aracın tescilinin benim adıma olması gerekiyordu. Metin Keskin tanıdığı bir galerici ile 07 LOK 73 plakalı aracı almak için 879 bin TL'ye anlaşmış. Metin Keskin bana aracın üzerinde 465 bin TL rehin bulunduğunu söyledi. Hatta kendisi bu parayı önden ödeyip, araç sahibinin bu para ile rehini kaldıracağını belirtti. Ben de kalan parayı kredi ile ödeyecektim. Ortağım ile adı geçen galeriye gidip, T.E. adlı galericiye 215 bin TL ödeme yaptık. Ayrıca, yine arkadaşım Metin Keskin, bir arkadaşı aracılığıyla galericiye, banka şubesinde 250 bin TL elden ödeme yapmış. Ben de aracın devri sırasında ödenmek üzere bankadan 414 bin TL taşıt kredisi çektim" diye konuştu.

İŞ YERİ ÖNÜNDE DOLANDIRILDIKLARINI SÖYLEYENLER VARDI

7 Şubat tarihinde geri kalan parayı ödemek ve otomobili almak için ortağıyla birlikte galeriye gittiğini sözlerine ekleyen Hüsamettin Önal, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Galeriye gittiğimizde iş yerinin önü kalabalıktı. Oradakiler T.Y. isimli kişi tarafından dolandırıldıklarını söyledi. Bunun üzerine ortağım Metin Keskin, T.E.'yi aradı. T.E. ortağımdan hesap numarası istedi ve parayı göndereceğini söyledi. Ancak göndermedi. Sonra da telefonlarımıza cevap vermedi. Ortağım Metin Keskin 465 bin TL zarardadır. Benim araç için çektiğim 414 bin TL hala hesabımda bulunuyor. Ancak krediyi kapatmak istediğimde ben de zarara uğrayacağım. Şu an zararımın ne kadar olduğunu bilmiyorum. 07 LOK 73 plakalı aracı satan ancak bize devrini vermeden kaçan ve bizi mağdur eden T.E.'den şikayetçiyim."

Polis T.E.'yi her yerde arıyor.


Metin Keskin, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul yeni güne zamlı başladı! İşte fiyat listesi
BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı! İşte yeni tarife İstanbul'da 400 bin TL'lik soygun! Hırsızların kaçışı film sahnelerini aratmadı Marmaray geçiş ücretlerine zam! 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu

Son Dakika Haberleri
11:41 Mazhan Alanson: Cem Yılmaz ile görüşemiyoruz
11:20 Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü
10:45 Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu
10:37 Bilginer'den şarkı sürprizi
10:12 Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik'e gidemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 12:25:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Aracın üzerinde rehin var' diyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]