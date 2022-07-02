İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Antakya- İskenderun yolunda şüphe üzerine aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ve 4 icra yayı takımı ele geçirdi. R.B. ve B.A., gözaltına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: ARACIN YAKIT DEPOSUNDAN SİLAHLAR ÇIKTI - Son Dakika

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