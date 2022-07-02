Son dakika: ARACIN YAKIT DEPOSUNDAN SİLAHLAR ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika: ARACIN YAKIT DEPOSUNDAN SİLAHLAR ÇIKTI

02.07.2022 15:25

Son dakika haberi... HATAY'da, polis ekiplerince durdurulan araçtaki aramada, yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca ele geçirildi, 2 kişi ise gözaltına alındı.

HATAY'da, polis ekiplerince durdurulan araçtaki aramada, yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca ele geçirildi, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Antakya- İskenderun yolunda şüphe üzerine aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ve 4 icra yayı takımı ele geçirdi. R.B. ve B.A., gözaltına alındı. (DHA)

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Otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı Otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı Son dakika haberleri: Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri: Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: ARACIN YAKIT DEPOSUNDAN SİLAHLAR ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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