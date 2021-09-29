Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ARTVİN - Artvin'de yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, Artvin'in Arhavi ilçesi Musazade mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen R. Namlıkaya bir anda üzerine gelen aracın çarpmasıyla yere düştü. Aracın çarptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza ani ise bölge bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.