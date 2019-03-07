Son Dakika Haberleri: Aracın Yayaya Çarpması Güvenlik Kamerasında

Aracın Yayaya Çarpması Güvenlik Kamerasında

17 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari aracın çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya hafif ticari aracın çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmail Ç. idaresindeki 50 UN 129 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Dinler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel İşler'e çarptı.

Yaralanan İşler, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı, bulvardaki güvenlik kamerası kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Ürgüp, Nevşehir, Güncel
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