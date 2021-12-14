ARACIN ZULASINDAKİ UYUŞTURUCUYU ALEKS BULDU - Son Dakika

ELAZIĞ'da durdurulan araçta eğitimli narkotik köpeği Aleks ile yapılan aramada 1 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve teybin arka kısmına gizlenmiş 106 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı. Şüphe üzerine durdurulan araçta özel eğitimli köpek Aleks ile yapılan aramada 1 gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap ve teybin arka kısmına gizlenen 106 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler O.F. (34) ve M.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.