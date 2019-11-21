Aracın zulasındaki uyuşturucuyu dedektör köpek

Kırşehir'de aracın "zula" olarak tabir edilen bölümüne gizlenmiş uyuşturucuyu dedektör köpek "Çine" buldu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri Kırşehir- Kırıkkale karayolu Karahıdır köyü yol kavşağında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki sürücü ve yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, uyuşturucu köpeği "Çine" ile yaptıkları aramada, otomobilin kontağının alt kısmındaki bölüme gizlenmiş 76,45 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.K.K ve yanındaki N.C.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.