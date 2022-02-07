Üye Girişi
Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" - Son Dakika

Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum"

07.02.2022 09:26

Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum"İSTANBUL İstanbul'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu.

Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum"

İSTANBUL İstanbul'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Eyüpsultan'dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum
Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum
Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum
Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum

YORUMLAR
500

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: 'Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
08:59 İçki masasında arkadaşının arabasını sattığını öğrendi, cinayeti planladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:38:27. #1.12#
SON DAKİKA: Acemi şoför, aracına astığı notla herkesi gülümsetti: "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement