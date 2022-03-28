'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika
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'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI

28.03.2022 17:27
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI

BURSA'da kamyonete çarpan motosikletteki İlker Çetin ile Necmettin Battal yaralandı.

BURSA'da kamyonete çarpan motosikletteki İlker Çetin ile Necmettin Battal yaralandı. Kamyonet sürücüsünün hastaneye götürmek için aracına aldığı Battal, kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede yol kenarında bulundu. Sürücünün Battal'ı bırakıp kaçtığı öne sürülürken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde, İlker Çetin (28) yönetimindeki 16 ABK 662 plakalı motosiklet, park yerinden çıkan 16 KAM 24 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin ile arkasındaki Necmettin Battal (53) yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kamyonet sürücüsü yaralılardan Necmettin Battal'ı aracına alarak bölgeden uzaklaştı. Sürücü İlker Çetin ise gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI YOL KENARINDA BULUNDU

Necmettin Battal, bir süre sonra kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede çevredekiler tarafından yol kenarında bulundu. Sürücünün yol kenarına bırakıp kaçtığı öne sürülen Battal da çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kamyonet sürücüsünü arıyor.

'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI
'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ARACINA ALDIĞI YARALIYI YOL KENARINA BIRAKIP KAÇTI' İDDİASI - Son Dakika
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