Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Genel Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı

6 saat önce

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı

BOLU - Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Bolu'da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi. Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine 'Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.

Çalık, "Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir" dedi.

Aracına bağladığı tabutla 'evde kal' çağrısı yaptı

Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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