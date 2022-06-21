Son Dakika | Aracına binerken düşürdüğü telefon çalındı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Aracına binerken düşürdüğü telefon çalındı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Yere düşen telefonu alıp yoluna devam etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi marketten çıkıp aracına bindiği esnada telefonunu yere düşürdü. Yere düşen telefonu fark eden başka bir kişi dakikalar içerisinde telefonu alarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde berber olarak çalışan Gökhan Akıl, iş yerinden çıkıp markete gitti. Alışverişini tamamlayan Akıl, daha sonrasında abisinin otomobiline bindiği esnada cebinden telefon yere düştü. Evde telefonu düşürdüğünü fark eden Akıl, geri geldiğinde telefonu bulamayınca, yol kenarında bulunan beyaz eşya mağazasının kameralarına bakınca gerçeği anladı. Görüntülerde telefonun yere düştüğü ve bir kaç dakika sonra başka birinin gelerek yerden telefonu aldığı görüldü.

"İnsanlık ölmüş kilit yok bir şey yok istese arar teslim eder"

Telefonu çalınan erkek kuaförü Gökhan Akıl, "Cumartesi akşamı abimin yanına geldim çıkarken marketten alışveriş yapmak istedim. Üzerimde de eşofman vardı telefonum cebindeydi. Eve gidince baktım telefon arabaya düştü sandım. Arabanın her yerini aradım bulamadım sonra telefonla arayalım dedik aradım telefon kapanmış. Buraya geri geldik 5 dakika ya geçti ya geçmedi. Bir baktım burada da telefon yok. Bir daha arabayı komple aradık taradık. En son bugün geldik güvenlik kamerası kayıtlarını izledik ki çalındığını anladık. Telefonumun değeri 7 bin TL falan ama en önemlisi içinde çocuklarımın, eşimin fotoğrafları var, müşterilerimin numaraları var. Benim telefonum açık şifre yok, bir şey yok yani içerisinde. İnsanlık ölmüş yani ben telefonum bulunmasa da şahsın bulunmasını istiyorum. Herkes zor durumda en kötü telefon kaç para olmuş şuanda" dedi.