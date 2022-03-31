Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

31.03.2022 12:43

Gelen son dakika haberine göre ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Hazım Babat (46), hayatını kaybetti.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Hazım Babat (46), hayatını kaybetti. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hazım Babat, dün gece saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla vurulan Babat, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Babat'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ARACINA BİNERKEN SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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