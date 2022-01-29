Üye Girişi
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor - Son Dakika

Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor

29.01.2022 17:43
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor

Denizli'de park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücü arkasına bakmadan kaçtı.

Denizli'de park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Aracını demir bariyerlere girmiş bir şekilde bulan ve yaklaşık 20 bin TL masrafı olan sürücü ise, 1 aydır kayıplara karışan kişiyi arıyor.

Olay, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 U 8004 plakalı hafif ticari aracını çocuk parkının yanına park eden Emel Andaç, ardından arkadaşlarının yanına gitti. Bu sırada plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen araç, Andaç'ın park halindeki hafif ticari aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 1 saat sonra aracının yanına gelen Andaç, karşılaştığı manzara sonrası şok oldu. Aracının demir bariyerlere girdiğini ve hasar olduğunu gören Andaç, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tutanak tutarken, aradan geçen 1 aylık süreye rağmen kaçan sürücüye ulaşılamadı. Güvenlik kameralarından sonuç alamayan Andaç, aracına çarpıp kaçan sürücüyü aramaya devam ediyor.

"20 bin TL'lik masrafım var"

1 ay geçmesine rağmen kaçan kişilerin bulunamadığını belirten Emel Andaç, "Aracımı düzgün bir şekilde park ettim ve arkadaşlarımın yanına gittim. Geri döndüğümde aracımın demir bariyerlere girdiğini ve ortada kimsenin olmadığını gördüm. Polisler geldi tutanak tuttular. 1 geçmesine rağmen kaçan kişi bulunamadı ve aracımda 20 bin TL masraf var" dedi. - DENİZLİ

Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor
Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Otomobil, Denizli, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor - Son Dakika


Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir         
17:56
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Tam da vaka sayılarının 100 bine dayandığı dönemde! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Tam da vaka sayılarının 100 bine dayandığı dönemde! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
16:42
Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap Haberler.com Özel! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'ndan Ece Erken'in "Ambulans 40 dakikada geldi" iddiasına cevap         
15:54
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32

Son Dakika Haberleri
17:30 Sevgilisine ilgi gösterdiği için arkadaşının cinsel organı kesip öldüren şüpheliden kan donduran sözler: Evde et kesmiştim, içim daraldı
17:13 Malatya'da kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasını gözünden vurarak öldürdü
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
17:00 Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı
16:57 Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah
16:47 Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir
16:29 Kim bu ünlü çift? Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin cinsel ilişki görüntüleri internete sızdı
16:23 Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu! Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek
16:20 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?
14:17 İki aile arasındaki barış toplantısında savaş çıktı, yine kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 18:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Aracına çarpıp 20 bin TL masraf açan sürücüyü 1 aydır arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement